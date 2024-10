'ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ' ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ

ETV Bharat / entertainment

'ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ' ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ

new Punjabi film The Rise Of Sikh Raj ( instagram )

New Punjabi Film The Rise Of Sikh Raj: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮ 'ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ' ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਈ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮ 'The Rise Of Sikh Raj' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਮੇਡ 4 ਫਿਲਮਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਟੀਮ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 'ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ' ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।