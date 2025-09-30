ETV Bharat / entertainment

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਰੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਫੀਸ, ਬੱਚਿਆ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਫੀਸ ਭਰੀ।

NEERU BAJWA
ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ (Instagram)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹੰਬਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਫੀਸ ਖੁਦ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ... ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹੁਸੈਨਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਕਈ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,"ਅਸੀਂ ਨੀਰੂ ਮੈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ।" ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ,"ਭਗਵਾਨ ਭਲਾ ਕਰੇ।"

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੇ ਰਹੇ ਪਿਆਰ

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਓਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਸਿਸਟਰ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੇਵਾ।" ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵਰਕ ਫਰੰਟ

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ 'ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ' ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਲਮ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।

