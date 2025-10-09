ETV Bharat / entertainment

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੀ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ, ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਗਾਇਕ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Rajvir Jawanda
Rajvir Jawanda (Photo: Facebook @Rajvir Jawanda)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 9, 2025 at 10:20 AM IST

2 Min Read
ਮੁੰਬਈ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ।

ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੀ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ

ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। "ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਮਿਜ਼ਾਜ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲਵਿਦਾ, ਪਿਆਰੇ ਰਾਜਵੀਰ।"

ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ, "ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਟਾਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ

ਜਵੰਦਾ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਦੀ ਨੇੜੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ "ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ" ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਸੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ। ਉਸਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ" ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ

ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ 'ਸਰਨੇਮ', 'ਕਮਲਾ', 'ਮੇਰਾ ਦਿਲ' ਅਤੇ 'ਸਰਦਾਰੀ' ਸਨ। ਉਸਨੇ 'ਜਿੰਦ ਜਾਨ', 'ਮਿੰਦੋ ਤਸੀਲਦਾਰਨੀ' ਅਤੇ 'ਕਾਕਾ ਜੀ' ਸਮੇਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਨੀਰੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਗੋਪਾਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮ "ਤੇਹਰਾਨ" ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਅਤੇ ਮਾਨੁਸ਼ੀ ਛਿੱਲਰ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ 2012 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ।

TAGGED:

RAJVIR JAWANDA DEATH NEWSRAJVIR JAWANDA DEATH REASONNEERU BAJWA ON RAJVIR JAWANDAਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤRAJVIR JAWANDA

