ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ ਮਦਦ

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ (Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2025 at 5:01 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਥਿਟੇ ਨੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਜੋ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋ ਹੂਸੈਨੀਵਾਲਾ ਨੇੜਲੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਾਇਕਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਥਿਟੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,"ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਵਾਰ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ ਪਰ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਖੁਦ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।"

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਨ ਆਫ ਸਰਦਾਰ 2' ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਫਫੇ ਕੁਟਣੀਆ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਆਨ ਫਲੋਰ ਪੜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

