ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਕੀਤੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੰਪਰਕ, ਜਾਣੋ

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਕੀਤੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੰਪਰਕ, ਜਾਣੋ
ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : September 17, 2025 at 3:45 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ," ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਟੀਮ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਦੇ 15 ਪਿੰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਟੀਮ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੰਭਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਲਈ ਅਸੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।" ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਪੰਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ,"99151 31100, 94650-06035"
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੇ ਰਹੇ ਪਿਆਰ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵੱਲੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਰੂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਬਾਰੇ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਹਰੀ ਮਿਰਚੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚੀ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਜੀਟੀਵੀ 'ਤੇ 'ਅਸਤਿਤਵ ਏਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ', ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ 'ਤੇ 'ਜੀਤ' ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਵਨ 'ਤੇ 'ਗਨਜ਼ ਐਂਡ ਰੋਜ਼ਿਜ਼' ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਾਦੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ' ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 3', 'ਕਲੀ ਜੋਟਾ', 'ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ', 'ਸ਼ਾਵਾ ਨੀ ਗਿਰਦਾਰੀ ਲਾਲ', 'ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ', 'ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ', 'ਉ ਅ', 'ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀ', 'ਚੰਨੋ ਕਮਲੀ ਯਾਰ ਦੀ', 'ਸਰਦਾਰ ਜੀ', 'ਪਰੋਪਰ ਪਟੋਲਾ', 'ਆ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਯੂਕੇ ਦੇ', 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 2', 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
