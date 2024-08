ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਖਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੋਸਟਰ - Neeru Bajwa new punjabi Film

81 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੁਆਰੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ - Nirmal Rishi did not get married