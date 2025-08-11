ETV Bharat / entertainment

9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫੀਮ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖਤਰ ਨਾਲ ਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਗੀਤ - SINGER BAAZ SRAN

9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ।

Punjabi singer Baaz Sran
Punjabi singer Baaz Sran (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 11, 2025 at 4:18 PM IST

1 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਬੀ) ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫੀਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬਾਜ਼ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਬੀ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਜ਼ ਸਰਾਂ ਨੇ 36.150 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਜ਼ ਸਰਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਸਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਰਾਰ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਉਸਦੇ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੈ ਗਾਇਕ ਬਾਜ਼ ਸਰਾਂ

ਬਾਜ਼ ਸਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਲਿਕਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਨੇ ਖੁਦ ਕਈ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਚੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ ਸਰਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਅਕਸਰ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ' ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਸਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਪਕ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿਲਾ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਹਨ।

