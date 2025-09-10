ETV Bharat / entertainment

ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵਜੰਮੀ ਧੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾਮਕਰਣ, ਵਿਆਹ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵਜੰਮੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਣ ਕੀਤਾ।

NAVRAJ HANS
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ (Instagram)
Published : September 10, 2025 at 1:49 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗ਼ੀਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਨੇਮਾ, ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਘਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਮਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੇ ਨਾਮ ਦੀ ਝਲਕ ਗਾਇਕ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਗਾਇਕ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,"ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰ ਧੀ ਰੇਸ਼ਮ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ।"

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਮਕਰਣ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਜੀਤ ਕੌਰ, ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਨਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੰਸ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਇਕ ਦੀ ਮਾਂ ਸਵਰਗੀ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਸ਼ਮ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਨਵਜੰਮੀ ਧੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਵੱਲੋ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਬੱਝੇ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਘਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ।

ਗਾਇਕ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਬਾਰੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ, ਉੱਦਮੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਹਨ। ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਹਨ। ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਗੀਤ 'ਸਾਈਆਂ', 'ਜਿੰਦ ਮੇਰੀਏ', 'ਸਾਡੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ' ਆਦਿ ਗੀਤ ਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

