ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀ ਹਾਂ...ਗਾਇਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਜੀਤ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ, ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਲਈ ਅਜੀਤ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਦੀ ਨਵਜੰਮੀ ਧੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਇਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਓਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨਾਲ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਇਕ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਬਣਨ ਉਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਦਗਦ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਲਰਾਜ ਸਿਆਲ, ਸ਼ਿਤਿਜ਼ ਚੌਧਰੀ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਦੇਵ, ਗਾਇਕਾ ਰੁਪਾਲੀ ਜੱਗਾ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਹਾਨਾ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜੱਸੀ ਜਸਬੀਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। ਗਾਇਕ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬੁਰਰਰਰਹਹਹ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਓਏ।"
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 06 ਨਵੰਬਰ ਸਾਲ 2013 ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਨਾਂਅ ਮੀਕਾ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਅਜੀਤ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਸਨ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਗਭਗ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗਾਇਕ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਬਾਰੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ, ਉੱਦਮੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਹੈ। ਰੰਗੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੋਨੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦਾ ਗੀਤ "ਸਾਈਆਂ" ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਗੀਤ "ਜਿੰਦ ਮੇਰੀਏ" ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਪੁਰਾਣੀ ਜੀਨਸ' ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ "ਸਾਡੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ" ਵੀ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ 'ਏ ਫਲਾਇੰਗ ਜੱਟ' (2016), 'ਬਾਟਲਾ ਹਾਊਸ' (2019) ਅਤੇ 'ਸੋਨੂੰ ਕੇ ਟੀਟੂ ਕੀ ਸਵੀਟੀ' (2018) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੰਗੀਤ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ, ਜੋ ਸਟੇਜ਼ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਭੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਤੂਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਟੀਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਉਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
