ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨਵਕਿਰਨ ਭੱਠਲ, ਲੀਡ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ - NAVKIRAN BHATTHAL

ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਵਕਿਰਨ ਭੱਠਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

new Punjabi web series
new Punjabi web series (Photo: Web Series Poster)
Published : August 30, 2025 at 9:55 AM IST

1 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਵਕਿਰਨ ਭੱਠਲ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗੀ।

'ਵੀਸੀਆਰ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਨੀਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਅਰੁਣਦੀਪ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਵਕਿਰਨ ਭੱਠਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਸ਼ਨ ਸਿੱਧੂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਇਸ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।

ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨਵਕਿਰਨ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਅਜੇ ਸੰਧੂ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਜੀਤ ਕੈਂਥ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਬਡਬਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਯਾਰ ਚੱਲੇ ਬਾਹਰ' ਅਤੇ 'ਮਾਏ ਨੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਰਾ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਵਕਿਰਨ ਭੱਠਲ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਵਜ਼ੂਦ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਵੇਕਲੇ ਕਹਾਣੀ ਰੰਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।

ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾਂਅ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ', 'ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਿੱਤਲੀਆ ਵਰਗਾ', 'ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ' ਅਤੇ 'ਕਾਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ' ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

