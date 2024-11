5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪਈ ਅਰਚਨਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਸੀ?

ETV Bharat / entertainment

5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪਈ ਅਰਚਨਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਸੀ?

Navjot Singh Sidhu will enter The Great Indian Kapil Show after 5 years ( facebook )