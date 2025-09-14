Apple Music ਨੇ ਟਾਪ 25 ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ, ਛਾਇਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਕਈ ਗਾਣਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ
Apple Music ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਪ 25 ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : September 14, 2025 at 4:11 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਪ 25 ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਗੀਤ 'ਫਾਰ ਏ ਰੀਜ਼ਨ' ਨੇ ਦੂਜਾ, ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਛੇਵਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣਿਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟਾਪ 25 ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ ਗੀਤ 'ਫਾਰ ਏ ਰੀਜ਼ਨ' ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ ਗਾਣਾ 'ਫਾਰ ਏ ਰੀਜ਼ਨ' ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜੇਕਰ ਟਾਪ 25 ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 'ਸਯਾਰਾ', ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ ਗਾਣਾ 'ਫਾਰ ਏ ਰੀਜ਼ਨ' ਅਤੇ ਤੀਜ਼ੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 'ਸਾਹਿਬਾ' ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 'ਸਾਹਿਬਾ', ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 'ਪਾਵਰਹਾਊਸ', ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 'ਸਯਾਰਾ', ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 'ਮੋਨਿਕਾ', ਪੰਜਵੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 'ਓਰਮ ਬਲੱਡ' ਅਤੇ ਛੇਵੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 'ਫਾਰ ਏ ਰੀਜ਼ਨ' ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟਾਪ 25 ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 'ਫਾਰ ਏ ਰੀਜ਼ਨ', ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 'ਆਈ ਰਿਅਲੀ ਡੂ' ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 'ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ' ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
'ਫਾਰ ਏ ਰੀਜ਼ਨ' ਗਾਣੇ ਬਾਰੇ
ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਗੀਤ 'ਫਾਰ ਏ ਰੀਜ਼ਨ' ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਤਾਨੀਆ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਡਾਂਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਗੀਤ 'ਫਾਰ ਏ ਰੀਜ਼ਨ' ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਲੋਕਾਂ 'ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਛਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਰੀਲਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
