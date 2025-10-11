ETV Bharat / entertainment

ਸ਼ਰਮਨਾਕ!...ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਉਤੇ 100 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫੋਨ ਚੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੇਬਾਂ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ (Photo: Facebook @rajvir jawanda)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 11, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 10 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਸ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਕਦੀ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਚਿਖਾ ਸੱਜੀ, ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਅੱਖ ਨੂੰ ਨਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੋਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ (Photo: Instagram)

ਜੀ ਹਾਂ...ਦਰਅਸਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਉਤੇ 100 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਸਟੋਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ:

"ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਅਵਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ ਭੂਸਰਿਆ ਫਿਰਦਾ...ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਰਜਾਵੇ...ਰਾਜਵੀਰ ਬਾਈ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਫੋਨ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ...ਅਜਿਹੇ ਸੋਗਮਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਇੰਨੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਇੰਨੇ ਕਮੀਨੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ...ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ, ਪਿੰਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਗਗਨ ਕੋਕਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਾਇਕ ਗਗਨ ਕੋਕਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਉਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।

