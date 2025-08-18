ETV Bharat / entertainment

"ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਚੌਰਾ ਹੁੰਦਾ", ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ "ਚੌਰਾ", ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਖੁਲਾਸਾ - WEB SERIES CHAURA

ਨਵੀਂ ਓਟੀਟੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।

punjabi web series Chaura
punjabi web series Chaura (Photo: Web Series Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 18, 2025 at 10:47 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚੌਰਾ', ਜੋ ਜਲਦ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

'ਇੰਦਰ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਆਫ ਬੀਟ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇੰਦਰਜੀਤ ਔਲਖ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਜਸਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੁੰਦਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਰੰਗਾਂ, ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਮੇਲਤਾ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ, ਪੂਨਮ ਸੂਦ, ਏ ਸ਼ਬੇਰ, ਨੀਲ ਬੈਦਵਾਨ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਕੁਲਵੀਰ ਸੋਨੀ, ਗੁਰੀ ਘੁੰਮਣ, ਵਰਨ ਅਟਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਜ਼, ਬੱਬਲ ਕੌਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

punjabi web series Chaura
punjabi web series Chaura (Photo: Special arrangement)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲਵਈ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਉਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਵਪੂਰਨ ਕਹਾਣੀ ਪੱਖ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਪੱਖਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਖਾਸੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

"ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਚੌਰਾ ਹੁੰਦਾ" ਦੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹਕੀਮ, ਪਾਰਥ, ਜੌਹਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਾਣਿਆ ਨੂੰ ਪਿੱਠਵਰਤੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਛੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਬੇਲੀ, ਰਿਤੂ ਜੱਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

