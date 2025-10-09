ਜੋਬਨ ਰੁਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਜੋਬਨ ਰੁਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਹਨ ਜੋ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਬਰ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2025 at 12:55 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗਮਗਾਉਂਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ 'ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾ ਵੀ ਨੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜੱਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨੀਂ ਪੈਣਾ ! ਰਹਿਣਾ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਓਹੀ ਚਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਜੋਗੀਆ, ਨਹੀਂਓ ਲੱਭਣੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਲਾਲ' ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਭਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਹਾਨੋ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਏ ਗਾਇਕਾ ਵੱਲ ਆਓ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।
ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਅਖ਼ਤਰ
28 ਜਨਵਰੀ 1996 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਅਖਤਰ, ਜੋ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮਲਵਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਲਜੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇਂ ਇਸ ਬਾਕਮਾਲ ਗਾਇਕ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। 1990 ਵੇਂ ਦਹਾਕਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਹੇਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੰਗੀਤਕ ਮੇਲਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਯਾਬ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਿੱਟ ਰਹੇ ਗਾਣਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਰਾਜ ਬਰਾੜ
ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਮੱਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਬਰਾੜ 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਅਪਣੇ ਲੱਖਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਕਰਿਲਾਉੰਦਿਆਂ ਛੱਡ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਜ਼ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੰਢਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। 3 ਜਨਵਰੀ 1972 ਨੂੰ ਜਨਮੇਂ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਗੀਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਕੀ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਮੁਕਾਮ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹਰ ਫ਼ਨਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ 19 ਮਾਰਚ 2006 ਨੂੰ ਬਹਿਰਾਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਗਵਾੜਾ-ਬੰਗਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਮਾਏ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਬਲਜਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਹੌਂਡਾ ਸਿਟੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਗਾਇਕ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ 'ਕਚੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ’ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫ਼ਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਇਕ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੱਜ ਦਹਾਕਿਆ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਸੁਰਜੀਤ ਬਿੰਦਰਖੀਆ
15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1962 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿੰਦਰਖ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਬਿੰਦਰਖੀਆ ਦਾ ਗਾਇਕੀ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਬਿੰਦਰਖੀਆ 41 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 17 ਨਵੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੁਰਜੀਤ ਬਿੰਦਰਖੀਆ ਦੇ "ਦੁਪੱਟਾ ਤੇਰਾ ਸੱਤ ਰੰਗ ਦਾ" ਅਤੇ "ਜੱਟ ਦੀ ਪਸੰਦ" ਵਰਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਗੀਤ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ "ਹੇਖ" ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਭੰਗੜਾ ਸਟਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਅਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁੱਗਰੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਭਰੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਵੱਡੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਸਾਲ 1960 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇਂ ਇਸ ਨਯਾਬ ਗੀਤਕਾਰ-ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕਾਰ ਨੇ 1980ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਖਰ ਛੂਹਿਆ, ਜੋ ਵਿਰਲੇ ਟਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲੀ ਸਟਾਰ ਬਣ ਚਮਕਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਗਾਇਕ ਦੀ ਸਾਲ 1988 ਦੀ 08 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਦਹਾਕਿਆ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਗ਼ੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਮੇਜਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ
14 ਜਨਵਰੀ 1961 ਨੂੰ ਜਨਮੇਂ "ਮੇਜਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ" ਗਾਇਕੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਧਿਆਏ ਰਹੇ। ਮੇਜਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਦੇ ਸੈਕੜਿਆਂ ਗਾਣਿਆ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਹਾਕਿਆ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜੀਓਸਾਵਨ ਅਤੇ ਗਾਣਾ ਐਪ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਗੀਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਪਣੀ ਧਾਕ ਬਣਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬੇਹਤਰੀਣ ਫ਼ਨਕਾਰ ਵੀ 14 ਦਸੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਚਨਚੇਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ
ਆਹਲਾ ਫਨਕਾਰ ਰਹੇ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਇਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਠ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। '09 ਜੁਲਾਈ 1973 ਨੂੰ ਜਨਮੇਂ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਗਾਇਕ 08 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਾਣਿਆ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਵਿਹੜਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ
11 ਜੂਨ 1993 ਨੂੰ ਜਨਮੇਂ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਜਗਤ ਦਾ ਉਹ ਸਿਤਾਰਾ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਸੰਗੀਤਕ ਹੱਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਮਲਵਈ ਹਿੱਸੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਗਾਇਕੀ ਵਿਹੜਿਆ ਤੱਕ ਧਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਵੀ 29 ਮਈ 2022 ਦਾ ਕੁਲਹਿਣਾ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੇਜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।