ETV Bharat / entertainment

ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ - MANNARA CHOPRA

Mannara Chopra ( Photo: IANS )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : June 17, 2025 at 10:44 AM IST | Updated : June 17, 2025 at 11:43 AM IST 2 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਮੰਨਾਰਾ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਚਾਚਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮਨ ਰਾਏ ਹਾਂਡਾ ਦਾ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 72 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੰਨਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਮੰਨਾਰਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮੰਨਾਰਾ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ, 'ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 16/06/2025 ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਸਨ।' ਹਾਂਡਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਾਮਿਨੀ ਚੋਪੜਾ ਹਾਂਡਾ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਮੰਨਾਰਾ ਅਤੇ ਮਿਤਾਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅੰਧੇਰੀ ਵੈਸਟ ਸਥਿਤ ਅੰਬੋਲੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨਾਰਾ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ (Photo: Instagram)

Last Updated : June 17, 2025 at 11:43 AM IST