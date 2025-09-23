ETV Bharat / entertainment

ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ

ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

MANKIRT AULAKH ON PUNJAB FLOODS
ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ (Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2025 at 10:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਨਕੀਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਨਿਤ ਇਲਾਕਿਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨਕੀਰਤ ਭਾਵੂਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਗਾਇਕ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੌਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੇ ਰਹੇ ਪਿਆਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਵੱਲੋ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਕੰਮੈਟ ਕੀਤਾ,"ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ...ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਮਨਕੀਰਤ ਸਿਆਂ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਆ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੇਂ ਦੀਪ ਵੀਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਸਲੂਟ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ।" ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਮਨਕੀਰਤ ਬਾਈ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦਿੱਲੋ ਲਵ ਯੂ ਆ।" ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਭੇਜੇ ਹਨ।

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਲਾਕਾਰ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਔਜਲਾ, ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ, ਆਲੀਆ ਭੱਟ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

MANKIRT AULAKHPUNJABI SINGER MANKIRT AULAKHFLOOD VICTIMS IN PUNJABMANKIRT AULAKH ON PUNJAB FLOODSPUNJAB FLOODS UPDATE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਵਧਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ? ਕਿਹੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਿਰ

ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਅਨੌਖੇ ਪੰਡਾਲ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ

ਦੋ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ Apple ਵਲੋਂ ਫੋਲਡੇਬਲ iPhone? ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.