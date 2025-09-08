ETV Bharat / entertainment

ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸੀ ਜੋੜਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

MANKIRT AULAKH
MANKIRT AULAKH (Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2025 at 4:01 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘਰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਦਦ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਬਜ਼ਰੁਗ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ਰੁਗ ਜੋੜਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਗਾਇਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਪਰ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਚਲੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੇਬੇ ਨੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ।

ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ

ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆ ਵੀਰਾ ਪਰਾਵਾ ਤੇ ਮੇਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਮੱਕੜ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਮਨਕੀਰਤ ਵੀਰ ਨੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦਾ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੈਸਿਆ ਲਈ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੋਗੇ ਮਨਕੀਰਤ ਭਾਈ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾ ਦਿੱਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ 'ਤੇ।"

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

