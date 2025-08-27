ਮੋਹਾਲੀ: ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਸੌਰਵ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸਪੀ ਸੌਰਵ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 308 (5) ਅਤੇ 351 ਦੇ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਮਟੌਰ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐੱਸਪੀ ਸੌਰਵ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਾ 308 (5) ਅਤੇ 351 ਬੀਐਨਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 149, ਥਾਣਾ ਮਟੌਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।" ਸੌਰਵ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ "ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ" ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਐੱਸਪੀ ਸੌਰਵ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਦੋਸ਼ੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਇਤਾਲਵੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਸਨ।
ਐਸਪੀ ਸੌਰਵ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸਨੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਟਲੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।" ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਪੀ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੋਂ "ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ" ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਐਸਪੀ ਸੌਰਵ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ 'ਬਦਨਾਮ', 'ਗੈਂਗਲੈਂਡ' ਵਰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
