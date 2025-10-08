ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਗੀਤਕਾਰ ਜਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਨਵੇਂ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਗੀਤਕਾਰ ਜਾਨੀ ਬਤੌਰ ਗੀਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ 'ਜਾਨੀ ਆਇਆ ਹੈ' ਜਲਦ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਦੇਸੀ ਮੋਲੋਡੀਅਸ' ਦੇ ਲੇਬਲ ਅਧੀਨ ਸੰਗ਼ੀਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੂਹ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਾਨੀ ਵੱਲੋ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਗੀਤਕਾਰ ਜਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਗ਼ੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਣ 'ਚ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਇਹੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਐਲਬਮ ਦੇ ਹਰ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਮੋਲੋਡੀਅਸ ਦੇ ਅਨੂਠੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਬੀ ਪਰਾਕ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਮਿਸਟ੍ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਜਾਨੀ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਮੇਲਤਾ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫ਼ਿਲਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਫ਼ਿਲਮੀ ਗੀਤ ਅਪਾਰ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਟ ਲੁੱਕ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਗੀਤਕਾਰ ਜਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਐਲਬਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਕ ਪਹਿਲੂਆ ਦਾ ਹਾਲੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਐਲਬਮ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
