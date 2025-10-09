ਅਲਵਿਦਾ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ! ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਸਣੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਤੋਂ ਕਈ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ, ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਅਲਵਿਦਾ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ! ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਸਣੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਤੋਂ ਕਈ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ
Published : October 9, 2025 at 8:32 AM IST|
Updated : October 9, 2025 at 8:49 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਮੈਦਾਨ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਦੀ ਵਿਖੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੋਰਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸੀ। ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ।
LIVE FEED
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ
ਸਾਰਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ
ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਅਤੇ ਗਗਨ ਕੋਕਰੀ ਨੇ ਵੰਡਾਇਆ ਦੁੱਖ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਅਤੇ ਗਗਨ ਕੋਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਿਊਜਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਗਤ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।