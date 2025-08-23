ETV Bharat / entertainment

ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋਏ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ "ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ" - JASWINDER BHALLA

jaswinder bhalla antim sanskar
jaswinder bhalla antim sanskar (Photo: ETV Bharat/ Film Poster)
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਬੀਤੀ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਤਮਾਮ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦਾ ਅੱਜ 23 ਅਗਸਤ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਮੋਹਾਲੀ (ਬਲੌਂਗੀ) ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1988 ਵਿੱਚ "ਛਣਕਾਟਾ 88" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਲਮ "ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ" ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ।

1:37 PM, 23 Aug 2025 (IST)

ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ, ਦੇਖੋ LIVE ਤਸਵੀਰਾਂ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ (VIDEO: ETV Bharat)

1:27 PM, 23 Aug 2025 (IST)

ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੇ ਅਨੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਅਨੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।

ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ (VIDEO: ETV Bharat)

1:26 PM, 23 Aug 2025 (IST)

ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਦੇਖੋ LIVE ਤਸਵੀਰਾਂ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ (VIDEO: ETV Bharat)

12:47 PM, 23 Aug 2025 (IST)

ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਕੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਾਲੀਪਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।"

12:36 PM, 23 Aug 2025 (IST)

ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ


ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ (VIDEO: ETV Bharat)

12:31 PM, 23 Aug 2025 (IST)

ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ, ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਸਿਤਾਰੇ

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ, ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਤਾਨੀਆ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ (VIDEO: ETV Bharat)

11:40 AM, 23 Aug 2025 (IST)

ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਹੋਏਗਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਗਜ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭੱਲਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 1 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

