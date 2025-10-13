ETV Bharat / entertainment

ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਰਸੀ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੀਤ

ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ 13 ਅਕਤੂਬਰ 1987 ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਰਸੀ
ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਰਸੀ (Photo: Facebook)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 13, 2025 at 4:06 PM IST

1 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼...ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੁਰੀਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ 'ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਹਿੰਦੀ, ਤਾਮਿਲ, ਮਰਾਠੀ, ਅਸਾਮੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੰਨੜ, ਭੋਜਪੁਰੀ, ਮਲਿਆਲਮ ਅਤੇ ਉੜੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,000 ਗੀਤ ਗਾਏ।

ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਉਹ ਗਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ Gen Z ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ।

ਦਿਲ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੋੜਾ: ਇਹ ਗੀਤ ਵਿਛੋੜੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕਯਾਮਤ ਹੋਗੀ: ਇਹ ਗੀਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਘੁੰਗਰੂ ਕੀ ਤਾਰਹ ਬਜਤਾ ਹੀ ਰਹਾ ਹੂੰ: ਇਹ ਗੀਤ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਚਿੰਗਾਰੀ ਕੋਈ ਭੜਕੇ: ਇਹ ਗੀਤ ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਜਲਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਔਰ ਸਾਥੀ ਰੇ: ਇਹ ਗੀਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਭੀ ਪਲਕੋਂ ਪੇ ਆਂਸੂ: ਇਹ ਗੀਤ ਵਿਛੋੜੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਸਾਵਣ ਭਾਦੋਂ: ਇਹ ਗੀਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

