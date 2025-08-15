ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78ਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਉਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੇਬੀ ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ ਦੇ ਗਾਣੇ "Partition 1947" ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੀਤ 11 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1947 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਬੀ ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਸਿਤਾਰਾ, ਜੋ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਕਲਮ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਦੇਬੀ ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਬੀ ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੀਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਤੌਰ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਬੀ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂਅ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੈ।
ਬਤੌਰ ਗੀਤਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੂਰੁਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ‘ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਮਹਿੰਗੇ’, ‘ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ’, ‘ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ’ ਆਦਿ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾਬਹਾਰ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਕੈਸਟਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ।
