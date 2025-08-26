ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜ਼ੀਮ ਗੀਤਕਾਰ ਜਗਦੇਵ ਮਾਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੌਰਰ-ਡ੍ਰਾਮਾ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ 'ਭੂਤ ਭੈਣ ਜੀ', ਜੋ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਜਗਦੇਵ ਮਾਨ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਪਲੇਠੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਸੰਗੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਗੀਤਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਈ ਉਭਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਅਖ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ, ਜ਼ੈਜੀ ਬੀ, ਪੰਮੀ ਬਾਈ, ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਪਾਰ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ 'ਪਾਵੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਉਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ' ਅਤੇ 'ਰੱਬਾ ਬਣਾਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਯਾਰ ਦਾ' ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗਾਇਕ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਸੁਰਜੀਤ ਬਿੰਦਰਖੀਆ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗਾਣਿਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਜਗਦੇਵ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਨਹਿਰੇ ਗਾਇਕੀ ਦੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੀਤਕਾਰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਲਾਅ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸੁਖਦ ਸਿਨੇਮਾ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
