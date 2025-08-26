ETV Bharat / entertainment

ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧੇ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਗੀਤਕਾਰ, ਇਹ ਹੌਰਰ-ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਕਰਨਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ - JAGDEV MAAN

ਅਜ਼ੀਮ ਗੀਤਕਾਰ ਜਗਦੇਵ ਮਾਨ ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹਨ।

ਗੀਤਕਾਰ ਜਗਦੇਵ ਮਾਨ
ਗੀਤਕਾਰ ਜਗਦੇਵ ਮਾਨ (Photo: Special arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 26, 2025 at 10:06 AM IST

1 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜ਼ੀਮ ਗੀਤਕਾਰ ਜਗਦੇਵ ਮਾਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੌਰਰ-ਡ੍ਰਾਮਾ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ 'ਭੂਤ ਭੈਣ ਜੀ', ਜੋ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਜਗਦੇਵ ਮਾਨ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਪਲੇਠੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਸੰਗੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਗੀਤਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਈ ਉਭਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਅਖ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ, ਜ਼ੈਜੀ ਬੀ, ਪੰਮੀ ਬਾਈ, ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੀਤਕਾਰ ਜਗਦੇਵ ਮਾਨ
ਗੀਤਕਾਰ ਜਗਦੇਵ ਮਾਨ (Photo: Special arrangement)

ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਪਾਰ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ 'ਪਾਵੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਉਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ' ਅਤੇ 'ਰੱਬਾ ਬਣਾਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਯਾਰ ਦਾ' ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗਾਇਕ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਸੁਰਜੀਤ ਬਿੰਦਰਖੀਆ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗਾਣਿਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਜਗਦੇਵ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੁਨਹਿਰੇ ਗਾਇਕੀ ਦੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੀਤਕਾਰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਲਾਅ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸੁਖਦ ਸਿਨੇਮਾ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜ਼ੀਮ ਗੀਤਕਾਰ ਜਗਦੇਵ ਮਾਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੌਰਰ-ਡ੍ਰਾਮਾ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ 'ਭੂਤ ਭੈਣ ਜੀ', ਜੋ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਜਗਦੇਵ ਮਾਨ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਪਲੇਠੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਸੰਗੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਗੀਤਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਈ ਉਭਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਅਖ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ, ਜ਼ੈਜੀ ਬੀ, ਪੰਮੀ ਬਾਈ, ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੀਤਕਾਰ ਜਗਦੇਵ ਮਾਨ
ਗੀਤਕਾਰ ਜਗਦੇਵ ਮਾਨ (Photo: Special arrangement)

ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਪਾਰ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ 'ਪਾਵੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਉਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ' ਅਤੇ 'ਰੱਬਾ ਬਣਾਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਯਾਰ ਦਾ' ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗਾਇਕ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਸੁਰਜੀਤ ਬਿੰਦਰਖੀਆ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗਾਣਿਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਜਗਦੇਵ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੁਨਹਿਰੇ ਗਾਇਕੀ ਦੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੀਤਕਾਰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਲਾਅ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸੁਖਦ ਸਿਨੇਮਾ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

For All Latest Updates

TAGGED:

LEGENDARY LYRICIST JAGDEV MAANਅਜ਼ੀਮ ਗੀਤਕਾਰ ਜਗਦੇਵ ਮਾਨJAGDEV MAAN NEW SONGJAGDEV MAAN IN POLLYWOODJAGDEV MAAN

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਰੰਗ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ...

ਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣਾ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦੈ ਕਾਰਨ ? ਜਾਣੋ

ਕੀ ਟਮਾਟਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ਅਸਰ ? ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.