ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ? ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਂਝੀ

"ਲਾਫਟਰ ਕੁਈਨ" ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਲਿੰਬਾਚੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਦੇਖੋ, ਗੋਲਾ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ।

Bharati singh pregnant
ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ (ਫੇਸਬੁੱਕ/ਐਕਸ : @Bharti Singh)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 7, 2025 at 7:19 AM IST

Updated : October 7, 2025 at 7:41 AM IST

ਮੁੰਬਈ: "ਲਾਫਟਰ ਕੁਈਨ" ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ, 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। "ਲਾਫਟਰ ਕੁਈਨ" ਨੇ ਪਤੀ ਹਰਸ਼ ਲਿੰਬਾਚੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

"ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹਾਂ"

6 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਲਿੰਬਾਚੀਆ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਸ਼ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਬੇਬੀ ਬੰਪ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋੜੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, "ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹਾਂ।"

ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦਿਵਿਆ ਅਗਰਵਾਲ, ਜੰਨਤ ਜ਼ੁਬੈਰ, ਈਸ਼ਾ ਗੁਪਤਾ, ਨੀਤੀ ਟੇਲਰ, ਸਮਰਥ ਜੁਰੇਲ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਾਮੀ, ਅਦਿਤੀ ਭਾਟੀਆ, ਜੈਮੀ ਲੀਵਰ, ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ਿਰੋਡਕਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਂਡੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਸ਼ ਬਾਰੇ

ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹਰਸ਼ ਲਿੰਬਾਚੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਕਸ਼ਯ ਲਿੰਬਾਚੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਕਨੇਮ "ਗੋਲਾ" ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਅਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

