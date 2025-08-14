ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹਿੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ-ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਬਰਾੜ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਿੱਟ ਐਲਬਮ 'ਦਿ ਬਰਥ' ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ 'ਧਰੂ ਤਾਰੇ' ਵਾਂਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਮਰਹੂਮ ਰਾਜ ਬਰਾੜ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੰਤਹਾਸ਼ਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਧਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੰਦੂ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਕਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਇੰਦੂ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਦੀ ਭੈਣ ਇੱਕੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ, ਗਾਇਕ ਦੀ ਭੈਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੰਦੂ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭੈਣ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਗਾਇਕ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਬਾਰੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧਾਂਕ ਜਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਇਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਨਕਾਰ ਰਾਜ ਬਰਾੜ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਫਿਲਮ 'ਜਵਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮ 'ਆਮ ਆਦਮੀ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਹੇ ਇਹ ਉਮਦਾ ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਿਆ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੂਦ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਿੰਦੂ ਬਰਾੜ ਅਪਣੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬੇਟੀ ਸਵਿਤਾਜ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
