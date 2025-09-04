ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਫ਼ਨਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕ ਮਰਹੂਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫ਼ੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਸਫ਼ਰ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਲਮਕਾਰ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਜਲਦ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਰਹੂਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫ਼ੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਰਫ਼ੀ ਦੁਆਰਾ 'ਇਫਫੀ ਗੋਆ 2024' ਵਿਖੇ 'ਆਸਮਾਨ ਸੇ ਆਇਆ ਫਰਿਸ਼ਤਾ-ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ-ਦ ਕਿੰਗ ਆਫ਼ ਮੈਲੋਡੀ' ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਲਮਕਾਰ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 'ਓ ਮਾਈ ਗੌਡ' ਸਮੇਤ ਉਹ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ '102 ਨੋਟ ਆਊਟ', 'ਹੀਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ', 'ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ', 'ਆਂਖ ਮਿਚੋਲੀ', 'ਯਾਰ ਗੱਦਾਰ' ਅਤੇ 'ਢੂੰਢਤੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਬਾਇਓਪਿਕ ਦੇ ਲੀਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਹੂਮ ਰਫ਼ੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਦ ਰਫ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਰ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲੂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
24 ਦਸੰਬਰ 1924 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਜਨਮੇ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ 1980 ਨੂੰ ਜਹਾਨੋ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਏ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਮ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ।
