ETV Bharat / entertainment

ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ, ਅੱਜ ਹੈ ਸਟਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ - JASWINDER SINGH BHALLA

ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

jaswinder singh bhalla
jaswinder singh bhalla (Photo: Instagram @jaswinder singh bhalla)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 30, 2025 at 1:33 PM IST

1 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਮੇਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1988 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮੁਕੁੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ 'ਛਣਕਾਟਾ 88' (ਕਾਮੇਡੀ ਲੜੀ) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ' ਨਾਲ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਨਾਮ ਬਣ ਗਏ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ

ਆਪਣੇ ਕਾਮੇਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭੱਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ 'ਮੇਲ ਕਰਾਂਦੇ ਰੱਬਾ', 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ', 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ', 'ਗੋਲਕ ਬੁਗਨੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬਟੂਆ', 'ਜਿੰਦ ਜਾਨ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਹਸਾ ਹਸਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਾਇਲਾਗ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੋਅ "ਨੌਟੀ ਬਾਬਾ ਇਨ ਟਾਊਨ" ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਟਾਰ ਦੀ ਕੁੱਝ ਜਾਇਦਾਦ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਮਦਨੀ ਸਰੋਤ ਅਦਾਕਾਰੀ, ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਅੱਜ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਇਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ, ਬਿਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਮੇਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1988 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮੁਕੁੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ 'ਛਣਕਾਟਾ 88' (ਕਾਮੇਡੀ ਲੜੀ) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ' ਨਾਲ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਨਾਮ ਬਣ ਗਏ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ

ਆਪਣੇ ਕਾਮੇਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭੱਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ 'ਮੇਲ ਕਰਾਂਦੇ ਰੱਬਾ', 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ', 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ', 'ਗੋਲਕ ਬੁਗਨੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬਟੂਆ', 'ਜਿੰਦ ਜਾਨ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਹਸਾ ਹਸਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਾਇਲਾਗ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੋਅ "ਨੌਟੀ ਬਾਬਾ ਇਨ ਟਾਊਨ" ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਟਾਰ ਦੀ ਕੁੱਝ ਜਾਇਦਾਦ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਮਦਨੀ ਸਰੋਤ ਅਦਾਕਾਰੀ, ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਅੱਜ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਇਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ, ਬਿਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

For All Latest Updates

TAGGED:

JASWINDER SINGH BHALLA NET WORTHJASWINDER SINGH BHALLA ANTIM ARDAASਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸLATE COMEDIAN JASWINDER SINGHJASWINDER SINGH BHALLA

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਬਚਾਅ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਪਿਸ਼ਾਬ 'ਚ ਝੱਗ ਸਮੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 3 ਲੱਛਣ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਅੱਜ ਚੰਦ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀਓ ਗਲਤੀ, ਜੇਕਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਰਵੀ ਯੋਗ 'ਤੇ ਕਰੋ ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.