ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਮੇਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1988 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮੁਕੁੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ 'ਛਣਕਾਟਾ 88' (ਕਾਮੇਡੀ ਲੜੀ) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ' ਨਾਲ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਨਾਮ ਬਣ ਗਏ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ
ਆਪਣੇ ਕਾਮੇਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭੱਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ 'ਮੇਲ ਕਰਾਂਦੇ ਰੱਬਾ', 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ', 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ', 'ਗੋਲਕ ਬੁਗਨੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬਟੂਆ', 'ਜਿੰਦ ਜਾਨ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਹਸਾ ਹਸਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਾਇਲਾਗ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੋਅ "ਨੌਟੀ ਬਾਬਾ ਇਨ ਟਾਊਨ" ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਟਾਰ ਦੀ ਕੁੱਝ ਜਾਇਦਾਦ
ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਮਦਨੀ ਸਰੋਤ ਅਦਾਕਾਰੀ, ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਅੱਜ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਇਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ, ਬਿਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
