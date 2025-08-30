ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 22 ਅਗਸਤ ਦੀ ਉਹ ਸਵੇਰ...ਜਿਸ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ਨਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ...ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਟਰ 34, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੀ ਧੀ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਭੱਲਾ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੀ ਧੀ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਡੈਡੀ...ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਐਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇ।"
ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ:
"ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ...ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਆਊਟਫਿਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈੱਡ ਉਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਪੱਗ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਪੂਨੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ...ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੱਪੜਾ ਜੱਚਦਾ...ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ...ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ...ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ।"
ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਭੱਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ:
"ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਪੁਖਰਾਜ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਸੀ। ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋਂ ਬੈੱਡ ਉਤੇ ਸੋਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਫੱਸ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਡੈਡੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਦੁਖਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਡੈਡੀ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਆਓਗੇ ਡੈਡੀ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਭੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦਾ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰੀਅਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। 1975 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ 1988 ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਾਲ ਮੁਕੁੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ "ਛਣਕਾਟਾ" ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਸੇਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: