ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਬਾਪੂ? ਹਸਾ-ਹਸਾ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜਾਂ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ

ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

KURIYAN JAWAN BAPU PRESHAAN 2
ਕੁੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਬਾਪੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 2 (Instagram)
Published : September 24, 2025 at 2:59 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਕੁੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਬਾਪੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 2' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੌਪਾਲ ਐਪ 'ਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਅਦਾਕਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਫਿਲਮ 'ਕੁੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਬਾਪੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 2' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ

ਅਦਾਕਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੀਜ਼ਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਕੁੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਬਾਪੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 2, ਚੌਪਾਲ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ।" ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਬਾਰੇ

ਅਦਾਕਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 'ਲਾਵਾ ਫੇਰੇ' ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 'ਮਿੰਡੋ ਤਸੀਲਦਾਰਨੀ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ', 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ', 'ਅਰਦਾਸ', 'ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ', 'ਸਨ ਆਫ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ', 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 2', 'ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ', 'ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਿੱਤਲੀਆਂ ਵਰਗਾ', 'ਮਸਤਾਨੇ' ਅਤੇ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 3' ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

