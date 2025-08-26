ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੋਅ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ 19ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ 16 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਵਿੱਚ 8 ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ 8 ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਨੁਭਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੁਨਿਕਾ ਸਦਾਨੰਦ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੁਨਿਕਾ ਸਦਾਨੰਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ (ਉਮਰ ਵਿੱਚ) ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੈ। ਕੁਨਿਕਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਨਿਕਾ ਦਾ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ
ਕੁਨਿਕਾ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਕਬਰਿਸਤਾਨ' ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 'ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ', 'ਥਾਨੇਦਾਰ', 'ਕੁਰਬਾਨ', 'ਬੇਟਾ', 'ਖਿਲਾੜੀ', 'ਕਿੰਗ ਅੰਕਲ', 'ਮੋਹਰਾ', 'ਬਾਜ਼ੀ', 'ਰਾਜਾ ਕੀ ਆਏਗੀ ਬਾਰਾਤ', 'ਕੋਇਲਾ', 'ਪਿਆਰ ਕੀਆ ਤੋ ਡਰਨਾ ਕਿਆ', 'ਹਮ ਸਾਥ-ਸਾਥ ਹੈਂ' ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਫਿਲਮ 'ਜਵਾਨੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਨੀ 2' (2018) ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਨਿਕਾ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਵੈੱਬ-ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੈਸ਼' ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਨਿਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕ ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹਨ।
ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਤਾਰਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ NGO CHIP ਰਾਹੀਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ।
Omelette khudse cook kare yaa doosron se karaaye, Baseer aur Kunickaa iss mudde pe takraaye! 👀— Bigg Boss (@BiggBoss) August 25, 2025
Dekhiye #BiggBoss19, Mon-Sun raat 9 baje @JioHotstar aur 10:30 baje @ColorsTV par.#BB #BiggBoss #BB19 #BiggBoss19@Baseer_Bob @Kunickaa pic.twitter.com/mOjj4eIxuy
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧ
ਕੁਨਿਕਾ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਹਮ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹੈਂ' ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਨਿਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਉਸਦਾ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਹੈ।
ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਵਿੱਚ ਕੁਨਿਕਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
