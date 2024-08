ETV Bharat / entertainment

ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ' ਖਾਸ, ਭੁੱਲਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ - big reasons to watch Bibi Rajni

By ETV Bharat Punjabi Team

Know five big reasons to watch Roopi Gill movie Bibi Rajni ( instagram )