ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਖਾਸ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ 'ਚ ਵਧੇਗਾ ਪਿਆਰ

ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਿਆਰੇ-ਪਿਆਰੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

KARVA CHAUTH SPECIAL SONGS
ਕਰਵਾ ਚੌਥ (Getty Image)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 5, 2025 at 10:24 AM IST

2 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਤੀ ਲਈ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਲਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸੱਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੇਠਾਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਰਵਾ ਚੌਥ: ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੱਸ ਮਾਣਕ ਦਾ ਗੀਤ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤ: ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਤਬੀਰ ਔਜਲਾ ਦਾ ਗੀਤ 'ਵਰਤ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਤੇਰੇ ਲਈ: ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦਾ ਗਾਣਾ 'ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਤੇਰੇ ਲਈ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਰਗੀ: ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋ ਗਾਇਆ ਗਾਣਾ 'ਸਰਗੀ' ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੁਹਾਗਨ: ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਗਾਣਾ 'ਸੁਹਾਗਨ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

