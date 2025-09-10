ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
Published : September 10, 2025 at 3:09 PM IST
ਦਿੱਲੀ: ਮਰਹੂਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਕਾਮਸਟਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮਾਇਰਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਕਿਆਨ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ (ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਤਨੀ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ, ਵੌਇਸ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਤੋਂ-ਇੱਕ ਮੈਸੇਜਾਂ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਰਹੂਮ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਸਨ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਈ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜੋਕਰੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਮੁਦਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀ, ਵੀਕਐਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜੋਕਰੀ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਦਈ 2009 ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁਦਈ ਨੰਬਰ 1 (ਸਮਾਇਰਾ) ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਇਰਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਨ।"
ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦਾ ਵਿਆਹ 13 ਸਾਲ (2003 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ) ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 21 ਮਾਰਚ 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਜਾਅਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ 53 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪੋਲੋ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
