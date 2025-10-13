ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਕਰਨ ਦਿਓਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣਿਆ ਆਨੰਦ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਕਰਨ ਦਿਓਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣਿਆ ਆਨੰਦ
ਕਰਨ ਦਿਓਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਾਣਿਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।
Published : October 13, 2025 at 10:47 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਲਾਹੌਰ 1947', ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਧਾਰਮਿਕ ਨਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਿਓਲ ਸ਼ੂਟ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਉਚੇਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ-ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਿਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।
'ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਹੀ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਵਿਖੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਉਕਤ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਮਹਾਂਬੀਰ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਖਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸਗਰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਟਕ "ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਈ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨੀ" ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਘਾਇਲ", "ਘਾਤਕ" ਅਤੇ "ਦਾਮਿਨੀ" ਵਰਗੀਆਂ ਬਲਾਕ-ਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
