ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ ? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣਗੇ ਟੂਰ, ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਟੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 14, 2025 at 2:52 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪੀ-ਪੌਪ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਡੈਬੀਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਟੂਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰ ਦਾ ਨਾਮ 'It Was All A Dream Tour' ਹੈ, ਜੋ ਕਿ UAE ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੂਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਟੂਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਟੂਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਯਾਸ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਏਤਿਹਾਦ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ UAE ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਇਕ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਟੂਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਲੀ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮ
ਇਸ ਟੂਰ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਧ ਟਿਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਟਿਕਟਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
- 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ 21+ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਸਕੈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਿਕਟ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਵੈਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ?
- ਬਾਹਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ
- ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
- ਸੈਲਫ਼ੀ ਸਟਿੱਕ ਅਤੇ ਡਰੋਨ
- ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ
- ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਦਾਰਥ
- ਵੱਡੇ ਬੈਗ
