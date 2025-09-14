ETV Bharat / entertainment

ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ ? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣਗੇ ਟੂਰ, ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਟੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹਨ।

IT WAS ALL A DREAM TOUR
ਕਰਨ ਔਜਲਾ (Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 14, 2025 at 2:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪੀ-ਪੌਪ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਡੈਬੀਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਟੂਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰ ਦਾ ਨਾਮ 'It Was All A Dream Tour' ਹੈ, ਜੋ ਕਿ UAE ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੂਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਟੂਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਟੂਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਯਾਸ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਏਤਿਹਾਦ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ UAE ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਇਕ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਟੂਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਲੀ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮ

ਇਸ ਟੂਰ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਧ ਟਿਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਟਿਕਟਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
  2. 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ 21+ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
  3. ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਸਕੈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  4. ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਿਕਟ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  5. ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਵੈਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ?

  1. ਬਾਹਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ
  2. ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
  3. ਸੈਲਫ਼ੀ ਸਟਿੱਕ ਅਤੇ ਡਰੋਨ
  4. ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ
  5. ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਦਾਰਥ
  6. ਵੱਡੇ ਬੈਗ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

KARAN AUJLA TOUR UAEKARAN AUJLAKARAN AUJLA UPCOMING TOURKARAN AUJLA LIVE IN ABU DHABIIT WAS ALL A DREAM TOUR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ? ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਸਮਾਰਟ ਮਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ: ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ? ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

Flipkart ਅਤੇ Amazon ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਰਹੀ ਸੇਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਫ਼ਰ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.