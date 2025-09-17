ETV Bharat / entertainment

ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਇਹ ਹਸੀਨਾ, 'ਝਾਂਜਰ' ਗਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੰਮ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਵੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮੈਸਨ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ।

Aveera Singh Masson and KARAN AUJLA
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ (Instagram)
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਵੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮੈਸਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ 'ਆਈ ਰਿਅਲੀ ਡੂ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਫੀਚਰਿੰਗ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈੱਨਲਸ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈੱਟਸ 'ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਣੇ ਸਬੰਧਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਵੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮੈਸਨ ਦੁਆਰਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫੀਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

Aveera Singh Masson and KARAN AUJLA
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ (ETV Bharat (Special Arrangement))

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ 'ਝਾਂਜਰ' ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਅਵੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮੈਸਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲੋਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬੇਹਤਰੀਣ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੀਚਰਿੰਗ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਵੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮੈਸਨ 'ਚਮ ਚਮ' (ਗਾਇਕ -ਕਾਕਾ ), 'ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ' (ਗਾਇਕ ਮੀਤ ਬ੍ਰਦਰਸ-ਪਾਇਲ ਦੇਵ), 'ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ' (ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ) ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹਿੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਵੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮੈਸਨ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣੂੰਗਾ' ਲਈ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

