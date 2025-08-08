ਮੁੰਬਈ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ-ਅਦਾਕਾਰ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਫੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਫੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Kapil Sharma's Kap's Cafe attacked again; Gangster Goldy Dhillon takes responsibility— IANS (@ians_india) August 7, 2025
· Troubles do not seem to end for comedian and actor Kapil Sharma as his cafe in Canada, Kap's Cafe, was attacked on Thursday for the second time within a month
🔗: https://t.co/weMupuBwXF pic.twitter.com/ewQSA3N9LA
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰੌਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
Kapil Sharma’s café in Canada, Kap’s Café, was attacked for the second time in a month, with police investigating gunfire incidents. pic.twitter.com/1EeHNqqxij— SheerJaa (@SheerjaKulli) August 8, 2025
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੁਣ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗੀ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸੈੱਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Gangster Goldy Dhillon, associated with Lawrence Bishnoi gang claimed responsibility— Ishani K (@IshaniKrishnaa) August 7, 2025
"We called him, but he did not answer the call.. If he still does not respond, we will take further action in Mumbai soon...," Goldy stated in SM post #Canada #KapilSharma https://t.co/jw8XVWlOje pic.twitter.com/P8Sl38AS2D
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਦੇ ਕੈਫੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਫੇ 'ਤੇ 9 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ 2:00 ਵਜੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ 120ਵੀਂ ਸਟਰੀਟ ਦੇ 8400-ਬਲਾਕ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੈਪਸ ਕੈਫੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।
