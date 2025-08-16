ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਡੇਟਿੰਗ ਐਪਸ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਹੀ ਹਨ। ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਟਿੰਗ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਡੇਟਿੰਗ ਐਪਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਡੇਟਿੰਗ ਐਪਸ, ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਕਿਹਾ।
ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੌਰਾਨ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਰਸਮਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬ੍ਰੈਨ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਰਦ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਇਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 'ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ...', ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵ-ਇਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕੌਣ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਗਨਾ
ਹੋਸਟ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਹੱਸ ਪਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਅੱਗੇ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਡੇਟਿੰਗ ਐਪ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕੰਗਨਾ
"ਡੇਟਿੰਗ ਐਪ ਇੱਕ ਗਟਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਹਰ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟਿੰਗ ਐਪਸ ਇਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।"
"ਡੇਟਿੰਗ ਐਪਸ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਿੰਗ ਐਪਸ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਡੇਟਿੰਗ ਐਪ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਾਲਜ, ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ, ਚਾਚੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਿੰਗ ਐਪ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।
