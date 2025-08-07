ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਾਜੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਲਈ। ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰੀ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਜੋਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ "ਵੱਡੀ ਗੱਲ" ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਜੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਆ ਬੈਠੀ। "ਅਬੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਮੇਂ ਬੋਲੂ?" ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸਕੋ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੋਹ ਸਮਝ ਲੇਂਗੇ।"
ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਪਰ ਤਿੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਜੋਲ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਲਿੱਪ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹਿੰਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਜੋਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 'ਅਬ ਹਿੰਦੀ ਮੇਂ ਬੋਲੂ?" ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ?" ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਾਠੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਕਾਜੋਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤਨੂਜਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। "ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਜੋਲ 'ਦਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੀਜ਼ਨ 2' ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਿਛਲੀ ਫਿਲਮ 'ਸਰਜ਼ਮੀਨ', ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਸੁਕੁਮਾਰਨ ਸਹਿ-ਅਦਾਕਾਰ ਸਨ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
