ਇਸ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ 'ਤੇਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਏ' ਫੇਮ ਗਾਇਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਰਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਹਿੱਸਾ

ਇਸ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ 'ਤੇਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਏ' ਫੇਮ ਗਾਇਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਰਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਹਿੱਸਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੋਸ਼ ਬਰਾੜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਰਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 3, 2025 at 4:00 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਗਾਇਕ ਜੋਸ਼ ਬਰਾੜ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਸਾਰਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜਲਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਵੱਲੋ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੇਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ ) ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਗਾਇਕ ਜੋਸ਼ ਬਰਾੜ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਟ ਰਹੇ ਕਈ ਗਾਣਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਲਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਦਾ ਵੀ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਵਾਇਦ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਕ ਜੋਸ਼ ਬਰਾੜ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਲਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਾਇਕ ਜੋਸ਼ ਬਰਾੜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਵ.ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਗਲ "ਤੇਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਏ" ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ ਦਾ ਇਹ ਮੋਲੋਡੀਅਸ ਗੀਤ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
