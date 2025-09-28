ETV Bharat / entertainment

ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼, ਸ਼ਿਤਿਜ ਚੌਧਰੀ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।

ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ (ETV Bharat (Special Arrangement))
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਿਤਿਜ ਚੌਧਰੀ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਸੁਮੇਲਤਾ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੋਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਸ਼ਿਤਿਜ ਚੌਧਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਹੈਪੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ 420 ਅਗੇਨ' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਸ਼ਿਤਿਜ ਚੌਧਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬੇਹਤਰੀਣ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਤੌਰ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਜ 420' ਸੀਰੀਜ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਗੋਲਕ ਬੁਗਣੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬਟੂਆ', 'ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆ ਦੇ ਮੇਲੇ', 'ਓ ਅ', 'ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ (ETV Bharat (Special Arrangement))

ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸ਼ਿਤਿਜ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਥੀਮ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਟਾਈਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆ ਦਾ ਰਸਮੀ ਖੁਲਾਸਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਲੀਡ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

