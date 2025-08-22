ETV Bharat / entertainment

ਇਸ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਵੱਡੇ 'ਆਸ਼ਕ' ਸਨ ਮਰਹੂਮ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵਿਆਹ - JASWINDER BHALLA

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ।

Jaswinder Bhalla
Jaswinder Bhalla (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 22, 2025 at 1:58 PM IST

3 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ 'ਕਾਮੇਡੀ ਕਿੰਗ' ਵਜੋਂ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਚਾਚਾ ਚਤਰਾ" ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭੱਲਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਲੌਂਗੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਿਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ', 'ਜੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼' ਅਤੇ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 2' ਵਰਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕੀ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:

"ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਪਾਸਨਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ "ਕਾਚਾ-ਮਾਚਾ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀਰੋਇਨ ਸੀ।"

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੀਰੋਇਨ ਸੀ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕਮਰਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਸੌਂਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਾਸਨਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ। 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ।"

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਉਪਾਸਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਦੀ ਕਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ।"

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਬਾਰੇ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੇ 'ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ' ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 'ਸ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਨੋ ਪਾਪਾ' (2024) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹਿਨਾ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

1960 ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ 'ਛਣਕਾਟਾ' ਰਾਹੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ 'ਕਾਮੇਡੀ ਕਿੰਗ' ਵਜੋਂ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਚਾਚਾ ਚਤਰਾ" ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭੱਲਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਲੌਂਗੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਿਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ', 'ਜੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼' ਅਤੇ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 2' ਵਰਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕੀ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:

"ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਪਾਸਨਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ "ਕਾਚਾ-ਮਾਚਾ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀਰੋਇਨ ਸੀ।"

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੀਰੋਇਨ ਸੀ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕਮਰਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਸੌਂਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਾਸਨਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ। 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ।"

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਉਪਾਸਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਦੀ ਕਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ।"

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਬਾਰੇ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੇ 'ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ' ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 'ਸ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਨੋ ਪਾਪਾ' (2024) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹਿਨਾ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

1960 ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ 'ਛਣਕਾਟਾ' ਰਾਹੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

For All Latest Updates

TAGGED:

JASWINDER BHALLA DEATHਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਮੌਤJASWINDER BHALLA ON UPASANA SINGHJASWINDER BHALLA AND UPASANA SINGHJASWINDER BHALLA

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋ ਇਹ 7 ਕਸਰਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਡਰਿੰਕ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ? ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ !

ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਸਵਾਦੀ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਲੱਡੂ, ਸਿੱਖੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.