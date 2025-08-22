ETV Bharat / entertainment

'ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਸਵਾਦ', ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਲਾਗਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਟਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲਾਂ - JASWINDER BHALLA JOURNEY

65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ।

Jaswinder Bhalla
Jaswinder Bhalla (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 22, 2025 at 11:10 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਜਹਾਨੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਕੱਲੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਥਾਹ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਨਮੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਪੈਂਡੇ ਵੱਲ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਝਾਤ:

ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਚਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਦਾ ਜਨਮ 4 ਮਈ 1960 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੱਕਬਾ ਵਿਖੇ ਪਿਤਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਅਫਸਰ ਰਹੇ।

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਰੀਬੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ਵਧਿਆ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਇਨਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੋਰਾਹਾ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੇ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਲ 1975 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ "ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ" ਰਾਹੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਵੱਜਿਆ, ਜਿੰਨਾਂ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਸੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪੀਐੱਚਡੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੀ ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ
ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ (Photo: Special arrangement)

ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਪੈਂਡੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਪੈਂਡੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਉਭਰੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਦੀਪ ਭੱਲਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਭੱਲਾ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪੈੜਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਲਮ ਜਗਤ 'ਚ ਆਪਣੀ 'ਚ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹਾਸਿਲ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦਾ ਮੇਲ ਪੀਏਯੂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਾਹੀ ਗਈ 'ਛਣਕਾਟਾ' ਐਲਬਮਜ਼ ਲੜੀ ਨਾਲ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਕਾਮੇਡੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਏਯੂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਰੁਲਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ' ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆ ਦੱਤਾ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ।

ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ
ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ (Photo: Special arrangement)

ਫਿਲਮੀ ਪਾਰੀ

ਸਾਲ 1998 'ਚ ਆਈ "ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ" ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ 'ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ' (1999) ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਾਮੇਡੀ 'ਜੀਜਾ ਜੀ', 'ਚੱਕਦੇ ਫੱਟੇ', 'ਮੇਲ ਕਰਾਂਦੇ ਰੱਬਾ', 'ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ', 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ', 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਨ 2', 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ', 'ਸਰਦਾਰ ਜੀ', 'ਸਰਦਾਰ ਜੀ 2', 'ਡੈਡੀ ਕੂਲ ਮੁੰਡੇ ਫੂਲ', 'ਵਿਆਹ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ', 'ਕਰੈਜ਼ੀ ਟੱਬਰ', 'ਵੇਖ ਬਰਾਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ', 'ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ', 'ਗੋਲਕ ਬੂਗਨੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬਟੂਆ', 'ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ', 'ਪਾਵਰ ਕੱਟ', 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ-2', 'ਨੌਕਰ ਵਹੁਟੀ ਦਾ', "ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਜ਼ 420 ਸੀਰੀਜ਼" ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਡਾਇਲਾਗ ਦੀ ਗੂੰਜ

ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਡਾਇਲਾਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹੇਗੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿ ਮਕਬੂਲ ਰਹੇ ਡਾਇਲਾਗ:

  • 'ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨੀਂ ਪਾਇਆ' ਫਿਲਮ ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ)
  • 'ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਸਵਾਦ' (ਫਿਲਮ ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ)
  • '365 ਚਲਿੱਤਰ ਨਾਰ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ' (ਲੱਕੀ ਦੀ ਅਣ ਲੱਕੀ ਸਟੋਰੀ)
  • 'ਆਂਡੇ ਮੋਗੇ ਤੇ ਕੁੜ ਕੁੜ ਮਲੋਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੰਨ ਦਉਂ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਖਰੋਟ' (ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ)
  • 'ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਸਹੇਲੀ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ' (ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ)
  • 'ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਢਹਿ ਜੂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜੂ' (ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ)
  • 'ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰ ਦੀ ਮੋਚ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ' (ਜੱਟ ਬੁਆਏਜ਼ ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ)
  • 'ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਅੜ੍ਹ ਭੰਨਣੀ, ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਕੋਈ' (ਰੰਗੀਲੇ)
  • 'ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਤੇ ਔਲਾਦ ਕੰਜਰ, ਰੱਬ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ' (ਜੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼)

