ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਜੱਸੀ ਮਾਨ

ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਮੁਹੱਬਤੀ ਰੁੱਤ' ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਲਮਕਾਰ ਜੱਸੀ ਮਾਨ।

Jassi Mann to debut on OTT platform
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਜੱਸੀ ਮਾਨ (Special Arrangements)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2025 at 5:50 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਲਹਿਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਲਮਕਾਰ ਜੱਸੀ ਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਣਮੁੱਖ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੁਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜੱਸੀ ਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆੁੳਣਗੇ ਨਵੀਂ ਭੰਗੂ,ਅਨੀਤਾ ਮੀਤ, ਇਕਬਾਲ ਚਾਰਿਕ , ਜੁਗਰਾਜ ਮਨਾਵਾਂ ,ਅੰਕੁ ਮੋਦਗਿੱਲ ,ਦੀਪਕ ਨਿਆਜ਼ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੇਣੂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਆਦਿ ਸਿਤਾਰੇ।

ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਮੁਹੱਬਤੀ ਰੁੱਤ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਜੱਸੀ ਮਾਨ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਇੰਨਾਂ ਰਚਨਾਂਤਮਕ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਧੀਨ ਅਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰੀਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਮੁਹੱਬਤੀ ਰੁੱਤ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਇਜ਼ੀਵੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗੁਰਤੇਜ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਲੇਖ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜੱਸੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮ 'ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ' ਨੂੰ ਕਈ ਫ਼ਿਲਮ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

web series Mohabbati Rutt
ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਮੁਹੱਬਤੀ ਰੁੱਤ' (Special Arrangements)

ਨਾਮੀ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

'ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਬਟੋਰੀ ਹੈ। 'ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਰਜਨਾਂਤਮਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰਿਆ ਹੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਟੋਰੀ-ਸਕਰੀਨ ਪਲੇਅ ਜੱਸੀ ਮਾਨ, ਜਦਕਿ ਡਾਇਲਾਗ ਲੇਖਣ ਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਡੀ ਓ ਪੀ ਅਭੀ ਕੋਸ਼ਿਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ ।

'ਪਰਿਵਾਰਿਕ, ਸੰਗ਼ੀਤਮਈ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕਾਰ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੋਧ ਢਿੱਲੋ, ਹਰਮਨ ਭਿੰਡਰ, ਪਲੇਅ ਬੈਂਕ ਗਾਇਕ ਰਨਬੀਰ, ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਲ ਸਰਗਮ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸੰਧੂ, ਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਹਨ। ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਓਟਟੀ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨਵੀਂ ਭੰਗੂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

Jassi Mann web series Mohabbati Rutt
ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਮੁਹੱਬਤੀ ਰੁੱਤ' (Special Arrangements)

