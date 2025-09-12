ਮਾੜੇ ਕੰਮੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ 'ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ, ਦਿੱਤਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ-ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾ...

ETV Bharat / entertainment

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

JASSI GILL
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ (instagram)
Published : September 12, 2025 at 4:25 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗਾਇਕ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੋਲਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਲੋਕ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸੰਧੂ ਨਾਮ ਦੇ ਟ੍ਰੋਲਰ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਵੱਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਟ੍ਰੋਲਰ ਗਾਇਕ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕੰਮੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,"ਤੂੰ ਬਸ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੀ।" ਇਸ ਕੰਮੈਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਜਗਰੂਪ ਸੰਧੂ ਓ ਵੀਰ ਹੈਲੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ ਜਿੰਨਾਂ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦਾ ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ...ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ।"

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮੈਟ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ," ਮੈਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮੈਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ।"

ਗਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ," ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ... ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਭਰਾਵੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।"

ਗਾਇਕ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਬਾਰੇ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਐਲਬਮ 'ਬੈਚਮੇਟ' ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਜ਼ 420' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗਾਇਕ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਨਿਕਲੇ ਕਰੰਟ', 'ਨਖਰੇ', 'ਕੋਕਾ ਮੁੰਡਿਆ', 'ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ', 'ਬਾਪੂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ', 'ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ', 'ਕਹਿ ਗਈ ਸੌਰੀ', '3 ਸਾਲ', 'ਨੈਣਾਂ ਨੂੰ', 'ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ', 'ਅੱਤ ਕਰਤੀ', 'ਜੋੜੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ', 'ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ', 'ਇੱਕ ਸਾਲ', 'ਗਿਟਾਰ ਸਿਖਦਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।

