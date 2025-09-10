ETV Bharat / entertainment

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹਸੀਨਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

JASMINE BAJWA
ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ (Instagram)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿਤਾਇਆ ਪਿਆਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ, ਸੂਰਜ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,"ਪੰਜਾਬ।" ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਇਮੋਜੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕੰਮੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ," ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।" ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵਰਕ ਫਰੰਟ

ਜੇਕਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3' ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਹਨੀਆ ਆਮਿਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 3 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

