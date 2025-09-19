Oscars 2026 ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਜਾਵੇਗੀ? ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਐਲਾਨ
98ਵੇਂ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ 15 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 22 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 98ਵੇਂ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਆਸਕਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਤਿਮ ਪੰਜ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 98ਵੇਂ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ 15 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਤਿਮ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 22 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
FFI ਆਸਕਰ 2026 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ?
ਆਸਕਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪਾਰਕ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਦ ਬੰਗਾਲ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ।
FFI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ FFI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰਦੌਸ ਉਲ ਹਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਸਕਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਿਲਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।" ਹਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ 1957 ਤੋਂ ਆਸਕਰ ਲਈ ਫਿਲਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਬੂਬ ਖਾਨ ਦੀ "ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ" ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਸਕਰ-ਨਾਮਜ਼ਦ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਰਨ ਰਾਓ ਦੀ "ਲਾਪਤਾ ਲੇਡੀਜ਼" ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 15 ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜੀਓ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਕਿੰਡਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ FFI ਜਿਊਰੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
FFI ਆਸਕਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐਨਐਫਡੀਸੀ) ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।"
ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜੋ 98ਵੇਂ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੀਚਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਬੀਜੂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਪਾਪਾ ਬੁਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੀਤਾਭਰੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਭਿਨੀਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਂਟਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
