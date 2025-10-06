'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਮਚਾਈ ਧਮਾਲ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਕਮਾਈ
'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2025 at 10:30 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਾਲ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਦੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ
'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਦੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਗਈ ਹੈ। 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 2.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 1.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 3.04 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 2.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ ਹਨ।
'ਵਾਈਟ ਹਿੱਲ ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਕਾਮੇਡੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਾ-ਹਸਾ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਬਾਰੇ
'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਰਾਹੀਂ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਐਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਐਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਮੀ ਸੋਨਮ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਦਤ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੂਲ ਬਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਨੀਆ ਕੌਰ, ਸੁੱਖੀ ਚਾਹਲ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸੱਜਣ ਆਦਿ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-